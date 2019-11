Monterotondo, scappa all’alt e sperona auto Carabinieri durante inseguimento

Roma – A Monterotondo, i Carabinieri hanno arrestato un 36enne, in flagranza di reato, per resistenza e lesioni stradali: l’uomo non si è fermato all’alt dei militari e ha iniziato un inseguimento, terminato con una vettura dell’Arma speronata e due Carabinieri feriti e portati in ospedale per le cure del caso.

L’uomo, per eludere il controllo dei Carabinieri, si è dato ad una fuga precipitosa, dal quale poi è scaturito l’inseguimento da parte di due pattuglie, concluso con lo speronamento di una di esse. Il fuggiasco è rimasto lievemente ferito, mentre due militari sono stati portati al pronto soccorso uno in codice rosso e l’altro in codice giallo.

Il 36enne, trovato poi positivo alla cocaina e in possesso di un grammo della stessa, oltre a essere sprovvisto di assicurazione, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni stradali in relazione alla guida sotto l’influenza di stupefacenti. Adesso l’uomo dovrà presentarsi quotidianamente presso la Stazione dei Carabinieri di Monterotondo per apporre la propria firma.