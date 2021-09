Monteverde, al ristorante 70enne si accascia e muore

Roma – Tragedia ieri sera intorno alle 21.30 in un ristorante in via di Donna Olimpia, in zona Monteverde a Roma. Un settantenne italiano, che si trovava a cena nel locale insieme alla moglie, improvvisamente si è accasciato a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia locale di Roma Capitale in servizio nella zona, che hanno prestato assistenza e circoscritto l’area, insieme al personale del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 70enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. (Agenzia Dire)