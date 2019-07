A Monteverde Polizia trova 70enne morto in casa

Roma – Il cadavere di un uomo di circa 70 anni, in stato di decomposizione, e’ stato rinvenuto all’interno di un appartamento in via di Donna Olimpia, nella zona di Monteverde a Roma. Sul posto e’ intervenuta la Polizia, che non ha riscontrato segni di violenza sul corpo o segni di un furto nella casa. A dare l’allarme e’ stato un vicino che, non avendo piu’ notizie dell’amico, ha avvisato la Polizia. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno sfondato la porta e permesso agli agenti di entrare. In attesa degli esami di rito, tra le piste la piu’ accreditata e’ quella della morte per cause naturali.