Morte studente americano: assolto Galioto, fatto non sussiste

Roma – Il Tribunale di Roma ha assolto “per non avere commesso il fatto” Massimo Galioto dall’accusa di omicidio volontario per la morte del 19enne studente americano, Beau Solomon, annegato nel Tevere nel 2016 e il cui corpo fu ritrovato il 4 luglio dello stesso anno. Secondo gli inquirenti, che per il clochard avevano chiesto l’ergastolo, Galioto avrebbe avuto un violento litigio con lo studente della Universita’ John Cabot, che passeggiava sulla banchina del Tevere, a poca distanza dall’isola Tiberina. Galioto avrebbe spintonato Beau dandogli due calci e scaraventandolo nel fiume. Ma i giudici non hanno riconosciuto questa ricocostruzione dei fatti.