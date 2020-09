Morte Willy, un testimone: saltavano su corpo inerme

Roma – “Per quanto io ricordi, tutti i suddetti ragazzi da me descritti, sparavano calci e pugni contro me e Willy. Ho un vivido ricordo di un paio di loro, non ricordo pero’ chi di preciso, che addirittura saltavano sopra il corpo di Willy steso in terra e gia’ inerme”. E’ quanto racconta ai magistrati del tribunale di Velletri un testimone oculare dell’aggressione mortale subita dal 21enne domenica notte a Colleferro. Il particolare emerge dall’ordinanza di convalida dell’arresto del Gip di Velletri, Giuseppe Boccarrato, emessa nei confronti dei quattro accusati a vario titolo della morte del ragazzo.