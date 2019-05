Mostra fotografica ‘Uno scatto per Villa Sciarra’: inaugurazione venerdì

Roma – Si inaugura venerdi’ 31 maggio, a Roma, la mostra fotografica ‘Uno scatto per Villa Sciarra’, organizzata dall’Associazione Amici di Villa Sciarra e allestita dal 3 al 9 giugno nella sala convegni dell’Istituto Germanico.

L’esposizione, che ha visto l’adesione di oltre 100 partecipanti e ben 230 fotografie in concorso, e’ la prima mostra fotografica e di acquarelli tutta dedicata alla piccola villa storica.

Tre le aree tematiche della mostra-concorso: foto del passato, del presente e di bambini, tutte in lizza per diventare una delle 12 selezionate che diventeranno pagine di un calendario nonche’ copertine di agende e quaderni che saranno usate dalla Associazione per raccogliere fondi utili alla manutenzione del parco. Nel corso della giornata inaugurale sono previsti anche laboratori per bambini, visite guidate, concerti e letture di poesie. Per info: amicidivillasciarra@gmail.com.