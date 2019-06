Moto contro auto: lievemente contuso agente Polizia locale

Roma – Un agente del Gruppo Pronto intervento traffico, il Gpit, della Polizia locale di Roma Capitale e’ rimasto ferito questa mattina, alle 8.30 circa, in un incidente stradale che si e’ verificato all’incrocio tra via Domenico Tardini e via del Forte Boccea, in zona Primavalle. L’agente in servizio era a bordo di una moto quando si e’ verificato lo scontro con un’auto, Fiat Punto al volante della quale c’era una donna di 62 anni. L’agente, un 50enne, e’ stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli in codice giallo.