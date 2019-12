Multinazionali chiamate in giudizio per morte bambini nelle miniere di cobalto –

Secondo l’Unicef sono 40mila i bambini sfruttati nelle miniere di cobalto in Congo ed ora 14 famiglie hanno fatto causa alle grandi multinazionali della tecnologia, Tesla, Microsoft, Dell, Google ed Apple, accusandole della morte o della mutilazione di bambini costretti a lavorare in condizioni estremamente pericolose.

La notizia data, due giorni fa, da The Guardian descrive come questi bambini vengono sfruttati per due dollari al giorno a vantaggio dei profitti dei colossi della tecnologia. Il 60% del cobalto, un minerale molto raro, si trova nelle miniere della Repubblica Democratica del Congo, dove siti minerari improvvisati sorgono come funghi per far fronte alla crescente domanda del minerale indispensabile, non solo per le batterie al litio degli smartphones, laptops, e altri prodotti venduti dalle multinazionali, ma anche per alimentare le auto elettriche. Una domanda insaziabile che è triplicata negli ultimi cinque anni e che, si stima, raddoppierà per la fine del 2020.

La causa è stata presentata a Washington dalla Ong International Rights Advocates con l’accusa di aver sostenuto e tratto profitto dallo sfruttamento dei bambini ad opera di alcune compagnie minerarie in Congo. Minori costretti a lavorare 12 ore al giorno rimasti vittime di gravi incidenti in alcuni casi mortali.

E’ la prima volta che i giganti della tecnologia finiscono in tribunale per i bambini morti o feriti nelle miniere congolesi ed ora le famiglie chiedono danni per lavoro forzato e ulteriori indennizzi per ingiusto arricchimento, stress emotivo e supervisione negligente.

E’ la grande povertà che spinge questi bambini a lavorare per pochi spiccioli sotto terra, scavando a mani nude senza protezione alcuna in cunicoli bui. Oltre a portare carichi di 20, 30 ed anche 40 chili.

Gli incidenti sono all’ordine del giorno, spesso ci sono crolli in cui i piccoli minatori perdono la vita o restano gravemente feriti o paralizzati. Tante le testimonianze che descrivono cadaveri abbandonati sotto terra o feriti lasciati per ore senza soccorsi.

Secondo l’Unicef i bambini che sopravvivono si ammalano presto soprattutto di patologie polmonari a causa della polvere respirata in miniera.

Una situazione gravissima denunciata anche da Amnesty International che da tempo chiede al governo congolese di intervenire. Coinvolte anche due compagnie, l’inglese Glencore e la cinese Zhejiang Huayou Cobalt, proprietarie delle miniere, nelle quali, secondo l’accusa, i bambini lavoravano illegalmente. Ambedue le società forniscono il cobalto necessario per le batterie che alimentano i prodotti delle multinazionali.

Naturalmente le società sotto accusa, come la Glencore, hanno già preso le distanze, mentre Microsoft in risposta alla denuncia del Guardian afferma di usare solo cobalto estratto in modo responsabile rispettando le regole e i diritti umani.

Rita Lena