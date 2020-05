Di Cola: società non ritira i 270 licenziamenti

Roma – In ‘corteo’ dalla sede di Roma Multiservizi fino al Campidoglio. È ciò che si stanno accingendo a fare i circa 200 lavoratori appartenenti a Roma Multiservizi, Isam, Sea e La Sana Full Service che rischiano il licenziamento dopo che queste 4 società (riunite in un raggruppamento temporaneo di impresa capeggiato da Roma Multiservizi) hanno deciso di abbandonare quattro lotti della gara di Ama per la raccolta differenziata nelle utenze non domestiche di Roma.

Questi lavoratori (i potenziali licenziamenti in tutto sono 270) si sono riuniti questa mattina sotto la sede dell’azienda partecipata al 51% da Ama dopo che ieri le 4 società hanno disertato l’incontro in Campidoglio per trovare una soluzione che scongiurasse i licenziamenti.

“Roma Multiservizi ha comunicato che non revocherà i licenziamenti e che Ama non ha proposto la proroga del contratto. Cosi’ adesso andremo in ‘corteo’ fino in Campidoglio dove alle 15.30 ci sara’ un nuovo incontro”, ha spiegato il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola all’agenzia Dire.

I lavoratori prenderanno la metro a Rebibbia, scenderanno a Colosseo e da li’ saliranno fino a Palazzo Senatorio.