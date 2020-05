Multiservizi: protesta in Campidoglio, lavoratori identificati e fermati

Circa 20 persona in piazza, 70 in assemblea in autorimessa

Roma – La Polizia ha identificato e multato una ventina di lavoratori delle società Roma Multiservizi, Sea e Isam sotto il Campidoglio, dove si erano recati per una protesta spontanea in seguito alla decisione di ieri della Roma Multiservizi di non concedere ammortizzatori sociali.

Un’altra parte di lavoratori, circa 70, si sono riuniti invece in una assemblea – a cui hanno preso parte anche due rappresentanti sindacali della Cgil – presso una autorimessa in via Affile.