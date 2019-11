Roma – A partire dalle 12.00 di oggi agenti del Primo Gruppo della Polizia Locale, supportati da squadre dell’Ufficio Tecnico del Municipio I Roma Centro, stanno effettuando controlli mirati alla verifica delle occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di ristorazione in alcune vie e Piazza del Centro Storico.

“Grazie al nuovo appalto per le rimozioni”ha commentato la Presidente del Municipio, Sabrina Alfonsi “stiamo cercando di rafforzare l’attività di presidio del territorio, intensificando la frequenza dei controlli per quanto possibile”.

“Abbiamo iniziato dal ristorante “Gusto” di Piazza Augusto Imperatore” – aggiunge il Vice Presidente del Municipio, Jacopo Emiliani Pescetelli, presente sul posto durante le operazioni – “presso il quale ve abbiamo riscontrato una occupazione imponente, più ampia per circa 160 mq rispetto a quella autorizzata, che è di 35 mq”.

“Abbiamo quindi rimosso una grande quantità di arredi: 91 sedie e 14 sgabelli; 60 tavolini; altri 13 tavoli, tra quelli alti e quelli di servizio, 10 stufe da esterno; 6 ombrelloni; 26 tra piani di appoggio metallici e mobili di servizio. Altri controlli sono stati effettuati in contemporanea nella zona del Pantheon e vie limitrofe come Via e Piazza della Maddalena e Via della Rosetta. Le operazioni sono ancora in corso, solo in tarda serata sarà possibile avere il consuntivo delle rimozioni effettuate e delle sanzioni erogate”.