Muore precipitando dal terrazzo, Procura apre indagine contro ignoti

Roma – La Procura di Roma ipotizza il reato di morte come conseguenza di altro reato in merito al decesso di Roberto Sacchet, il 29enne che ha perso la vita dopo essere caduto ieri dal terrazzo della mansarda del suo appartamento di via Nogaredo, a Roma all’Infernetto. Il fascicolo per ora è contro ignoti. Domani verranno disposti sia l’autopsia che gli esami tossicologici sul corpo della vittima, in base ai risultati gli inquirenti potranno stabilire la causa della morte e quindi l’eventuale reato.