Napoli. Importavano coca e erba da Colombia e Olanda e la vendevano in Toscana e Lazio –

La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito questa mattina una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di promotori e componenti di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ritenuta in rapporti d’affari con i clan attivi

nell’area orientale di Napoli.

Il gruppo importava ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina, hashish e marijuana direttamente da Colombia e Olanda per il mercato del capoluogo campano e per altre regioni italiane, in particolare Toscana e Lazio. Nel corso delle indagini è stato

sequestrato un arsenale di armi con pistole e mitragliatrici.