Nasconde 100 grammi di cocaina nello zaino: 28enne in manette

Roma – Nel corso dei quotidiani controlli effettuati nell’area dell’autostazione “Tibus”, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 28enne della provincia di Foggia, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, i Carabinieri hanno notato l’uomo in largo Guido Mazzoni e lo hanno fermato per un controllo.

All’interno dello zaino che portava al seguito sono stati rinvenuti, nascosti sotto alcuni indumenti, due involucri in cellophane contenenti 100 g di cocaina, sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine del rito direttissimo, e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari.