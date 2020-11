Nel weekend controlli anti assembramenti con mille agenti

Roma – Saranno circa mille gli uomini, tra Forze dell’ordine e Protezione civile, che domani e domenica saranno impegnati a Roma nei maxi controlli anti-assembramento predisposti su indicazione del Comitato provinciale ordine e sicurezza, dal Questore di Roma con specifica ordinanza.

In campo, uomini e donne di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia di Roma Capitale e Protezione civile capitolina, per presidiare le via di accesso alle principali zone dello shopping di Roma a rischio assembramenti, ma anche i parchi e il litorale capitolino.

Secondo quanto stabilito e confermato nelle scorse ore dall’ordinanza del Questore Carmine Esposito, nel weekend le stazioni della metropolitana A, Spagna e Flaminio, rimarranno chiuse dalle 10 alle 20.

Il dispositivo prevede in particolare la possibilita’ di chiudere zone, vie e piazze di Roma, oltre quelle gia’ individuate, se le forze dell’ordine lo riterranno necessario, per evitare il formarsi di assembramenti.

Il centro storico sara’ diviso in tre macroaree: via del Corso, il Tridente e Piazza di Spagna, dove verranno impiegati moduli di accesso controllato, con pattuglie a piedi che controlleranno il corretto uso dei dpi, il rispetto del distanziamento anche grazie a dissuasori acustici.

Lo stesso accadra’ nella zona di viale Libia e in quelle attorno a viale Giulio Cesare, via Andrea Doria, via Cola di Rienzo. Pattuglie a cavallo e in bici saranno predisposte per le ville storiche di Roma.

Sul litorale di Ostia, dove gli arenili saranno controllati dalla Guardia Costiera, sorvegliati speciali saranno piazzale Magellano, piazza dei Ravennati, piazza Tor San Michele, la pineta di Castel Fusano, via delle Baleniere e il porto turistico. Analoghi provvedimenti, d’accordo con sindaci e polizie locali anche per Fiumicino, il litorale di Fregene e Civitavecchia.