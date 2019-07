Roma – Non escludono il dolo i Carabinieri di Roma Bravetta, dietro l’incendio divampato questa notte alle 3 circa in via Cornelia 119. In fiamme ancora una volta un’auto parcheggiata. Parzialmente distrutta dalle fiamme una Fiat Punto attorno alla quale i militari avrebbero rinvenuto elementi utili a capire che le fiamme non sarebbero partite in modo accidentale. Indagini in corso.