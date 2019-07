‘Note in carcere’: martedì nel Lazio parte progetto promosso da Cangemi

Roma – Al via dal 23 luglio ‘La mia Liberta’-Note in Carcere’, il progetto promosso dal vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, realizzato insieme all’agenzia Joe&Joe, per portare la musica negli istituti penitenziari di Roma e provincia grazie alla collaborazione di celebri artisti italiani. Dolcenera, Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi e il duo Marcello Cirillo-Mario Zamma saliranno sul ‘palco’ delle carceri di Regina Coeli, Rebibbia femminile, Rebibbia Nuovo Complesso, casa circondariale di Civitavecchia e casa circondariale di Velletri.

“Il progetto, intitolato come la canzone di Franco Califano, La mia Liberta’, nasce da un’idea del cantautore romano- spiega Cangemi- Califano era molto sensibile al tema della detenzione e aveva espresso il desiderio, prima che ci lasciasse, di lavorare a un progetto che portasse la musica nelle carceri del Lazio. La musica, come il teatro e lo sport, puo’ contribuire al processo di rieducazione dei detenuti e per questo ringrazio gli artisti che, con grande sensibilita’, hanno accettato di partecipare.

Sono certo che sara’ un’esperienza formativa per tutti e mi auguro possa essere replicata anche nelle strutture penitenziarie delle altre province del Lazio”.

‘La mia Liberta’-Note in Carcere’, parte martedi’ 23 luglio da Rebibbia femminile, alle ore 19, con il concerto di Paolo Vallesi, trionfatore del programma Ora o Mai Piu’; si prosegue con la coppia collaudata Marcello Cirillo, cantante, attore e conduttore, e Mario Zamma, volto storico del Bagaglino, che si esibiranno il 25 luglio (ore 14) nel carcere di Velletri e il 29 luglio (ore 10) a Regina Coeli. A settembre, la chiusura estiva sara’ affidata a Dolcenera (4 settembre ore 17), protagonista sul palco di Rebibbia Nuovo Complesso e ad Enrico Ruggeri, che suonera’ i suoi cavalli di battaglia per i detenuti della casa circondariale di Civitavecchia.