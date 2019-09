Notte infuocata a Trionfale: 7 veicoli distrutti da 2 incendi, si indaga per dolo

Roma – Notte infuocata in zona Trionfale dove due incendi hanno distrutto sette vetture parcheggiate. Diverse le chiamate fatte ai soccorritori che indicavano due distinti roghi divampati a distanza di pochi istanti l’uno dall’altro in due strade distanti meno di un chilometro l’una dall’altra.

In particolare gli incendi sono divampati intorno alle 2 della notte fra il 29 ed il 30 settembre in via Tommaso Campanella e via Luigi Rizzo. Giunti sul posto i vigili del fuoco ed i militari della Compagnia Roma Trionfale, una volta soffocate le fiamme il bilancio è stato sette auto devastate.

Cinque le vetture distrutte in via Campanella: una Lancia Ypsilon, una Renault Clio, una Fiat Panda, un Fiat Qubo ed una Alfa Romeo Stelvio. Due le auto danneggiate completamente nella vicina via Rizzo, una Toyota Yaris ed una Citroen C1. Resta da accertare con esattezza cosa abbia fatto partire i due incendi, al momento i Carabinieri non escludono l’ipotesi dell’incendio doloso.