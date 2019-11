Nubifragio venerdì 8/11: diverse strade allagate e traffico in tilt

Roma – Il forte nubifragio che si è abbattuto su Roma durante la notte ha portato a diverse strade allagate, con fiumi e laghi, e al traffico in tilt. Numerosi i disagi per automobilisti, scooteristi e per i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici.

A causa del vento e della pioggia che hanno creato difficoltà, in diverse zone la circolazione ha subito rallentamenti per via degli allagamenti.

A Marconi si è allagato il tratto di via Isacco Newton all’altezza del Viadotto della Magliana. Disagi anche sulla Portuense, allagata tra via Majorana e via Veronese.

Su via Laurentina stessa situazione nel tratto che attraversa il viadotto della Magliana. Difficoltà anche in zona Eur-Ardeatino, in via delle Tre Fontane e in viale dell’Atletica.

Il Centro non è stato risparmiato dall’acqua: in zona Aventino numerosi allagamenti in piazza di Porta Capena, nell’intersezione con via Dei Cerchi. A Testaccio è rimasta allagata via Marmorata all’altezza di via Galvani.

A Roma Nord allagata via Maresciallo Caviglia, in zona Farnesina-Tor di Quinto.

Problemi anche in piazza Massa Carrara al Nomentano e su via Nomentana all’altezza di via Val Trompia a Montesacro. Disagi anche a Centocelle su via del Fosso Pantaleo.

Difficoltà anche sul tratto urbano del Tronchetto dell’A24, con allagamenti tra Portonaccio e il Bivio A24/Tangenziale est in direzione centro.