Nuovo Salario-Esquilino, due ristoranti sanzionati durante controlli

Roma – Proseguono i controlli dei Carabinieri di Roma nelle aree dove vengono segnalate problematiche inerenti degrado e illegalità. I Carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante, con il rinforzo dei militari delle Compagnia Roma Casilina, Roma EUR, Roma Parioli e Roma Montesacro, delle “Gazzelle” del Nucleo Radiomobile di Roma e di personale dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno passato al setaccio le strade del quartiere “Esquilino”.

L’attività, finalizzata alla prevenzione, e laddove necessario, alla repressione di eventuali fenomeni di illegalità diffusa, ha portato i Carabinieri ad ispezionare esercizi commerciali e strutture ricettive, oltre che ad effettuare i normali compiti di controllo del territorio: delle 6 attività controllate, in due casi entrambi affittacamere sono state elevate sanzioni per complessivi 2.666,64 euro dopo aver riscontrato un sovrannumero di posti letto rispetto a quelli consentiti.

Nel corso delle attività, due cittadini stranieri sono stati denunciati per essersi rifiutati di esibire i documenti di identità e di fornire le proprie generalità ai Carabinieri che li stavano controllando.

Altro importante dispositivo di controllo è stato messo in campo nella zona del Nuovo Salario dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, questa volta con la collaborazione dei militari specializzati del N.A.S. di Roma: a finire nei guai sono stati i titolari di 2 ristoranti-paninoteche della zona, nei confronti dei quali sono scattate le segnalazioni all’ASL competente per importanti carenze strutturali.

Per uno di questi è stata anche proposta la chiusura. In totale, sono state controllate 184 persone e 99 veicoli. Così in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire)