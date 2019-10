Officina abusiva nel giardino, utilizzava ricambi di auto rubate

Roma – Un romano di 42 anni, nella zona di Pantano a sud di Roma, aveva creato un’officina abusiva dove riparava con pezzi rubati i veicoli. L’attività si è scoperta essere proficua.

L’uomo, anzichè acquistare le parti meccaniche o elettriche di cui aveva bisogno, trovava auto rubate e ne asportava i pezzi. In questo modo la riparazione era rapida e a costo zero. Le auto rubate venivano invece custodite nel giardino di casa, non molto distante dall’autofficina illegale.

Nei giorni scorsi, proprio nella sua abitazione, gli agenti della Polizia Stradale hanno trovato 7 auto rubate e smontate e un furgone ben nascosto nella vegetazione perchè appena rubato e in attesa di essere smontato.

Tutti i veicoli risultano rubati negli ultimi sei mesi, mentre un’unica auto è stata rubata oltre tre anni fa, a dimostrazione del fatto che l’attività era ben avviata da tempo. L’uomo aveva messo in piedi un’attività redditizia, senza rischi d’impresa, che gli garantiva una ricca clientela, probabilmente non a conoscenza della provenienza dei pezzi di ricambio.

Il meccanico è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio di veicoli, mentre stanno proseguendo le attività investigative volte a smascherare l’intera rete, soprattutto per quel che riguarda le fonti di approvvigionamento di auto rubate.

L’autofficina è risultata completamente abusiva, motivo per cui tutta l’attrezzatura da meccanico è stata sequestrata. Sono state inoltre comminate sanzioni pecuniarie.