Roma – Quello di Marco Vannini fu omicidio volontario e per questo e’ necessario un nuovo processo di appello.

“Annullare con rinvio ad altra sezione” la sentenza di secondo grado. Questa la richiesta del procuratore generale Elisabetta Ceniccola al termine della requisitoria davanti alla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione di Roma, dove questa mattina iniziato il processo di terzo e ultimo grado sull’omicidio del ventenne avvenuto nel 2015 a Ladispoli, sul litorale a nord di Roma.

PG CASSAZIONE: VICENDA DISUMANA DATI RAPPORTI CON VITTIMA

“Una vicenda gravissima per la condotta degli imputati, e addirittura disumana, considerati i rapporti con la vittima. Marco era un ospite in quella casa e come tale andava trattato”. Cosi’ il procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, durante la requisitoria davanti alla prima sezione penale della Corte di Cassazione di Roma per l’omicidio di Marco Vannini.

“Marco non e’ morto per il colpo di pistola, ma per i 110 minuti di ritardo nell’allertare i soccorsi. Tutti- ha detto il Pg- per ben 110 minuti mantennero una condotta omissiva, menzognera e reticente. La gravita’ della situazione era sotto gli occhi di tutti loro. Se metto una bomba su un aereo, non posso dire che non volevo far morire delle persone. Nel caso di Vannini il proiettile che aveva in corpo e’ come quella bomba sull’aereo”.

LA MADRE: MARCO SI POTEVA SALVARE, QUI C’È IL SUO ESERCITO

Gli imputati “se hanno una coscienza dovranno pensare a quello che hanno fatto. Mio figlio si poteva salvare. Oggi qui c’e’ l’esercito di Marco che ci ha sostenuto in questi anni: familiari, amici e tanta gente che ha scelto di essere con noi, c’e’ anche chi arriva dall’estero. Ringrazio tutti quelli che sono qui accanto a noi in questa giornata”. Queste le parole di Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, prima di entrare in Cassazione dove questa mattina e’ in corso il terzo grado di giudizio sull’omicidio del giovane.