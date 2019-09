Operatori libri usati Lungotevere Oberdan: resistiamo a vendite online

Roma – Cambiano le generazioni, le modalita’ di apprendimento e, per certi versi, anche la didattica. Eppure a Roma, da anni a questa parte, vi e’ una consuetudine ormai diventata tradizione: da luglio a settembre inoltrato, infatti, il centralissimo lungotevere Oberdan e’ preso d’assalto per il mercato di compravendita dei libri scolastici usati. In vista dell’inizio delle scuole, nella Capitale previsto per lunedi’ 16, e con il ritorno dalle vacanze l’affluenza comincia a farsi sentire tanto che tra i venditori – ma anche i compratori – e’ gia’ il momento di tracciare qualche bilancio.

Il mercato della compravendita tiene, nonostante l’avvento di piattaforme quali Amazon e simili, anche perche’ gli operatori hanno saputo adeguarsi e innovare. “L’affluenza e’ sempre molto alta- spiega all’agenzia Dire un venditore- negli ultimi anni tuttavia molto e’ cambiato e pure noi vendiamo online, con anche servizi di prenotazione. Il mercato non e’ piu’ come prima, ma anche oggi riusciamo a offrire un servizio nel migliore dei modi grazie alla nostra conoscenza dei libri”.

“Siamo qui da luglio dalla mattina alla sera- fa eco una collega- ma nonostante questo facciamo molte piu’ vendite online in questo periodo. Andiamo anche a comprare e vendere libri a casa con ragazzi che si occupano solo di questo”.

Vendite online a parte, anche gli utenti sembrano continuare ad apprezzare maggiormente l’interazione umana: “Si tratta di quella componente ‘emotiva’ che con gli acquisti on line inevitabilmente verrebbe a mancare”, spiega una cliente. “Non mi fido dell’online- sottolinea una mamma- non sai mai se arrivano e se sono quelli giusti, preferisco vedere quello che compro e poter parlare con chi sta vendendo”. Non solo acquisti ma anche vendite.

Il passaggio quindi a lungotevere Oberdan per giovani e meno giovani e’ spesso doppio: “Sono venuta qui il mese scorso per comprare e ora invece ho intenzione di liberarmi di questi libri degli anni passati- racconta una studentessa- non e’ facile perche’ le edizioni sono in continua evoluzione ma qualche soldo si riesce a fare”. “E’ importante far capire alle case editrici- dice proprio a questo proposito Iside Castagnola del Comitato Media e minori- di non cambiare per una parola o un paragrafo, un’intera edizione di un volume. E’ importante venire incontro alla famiglie. E voglio sottolineare l’impegno di alcune associazioni che mettono in atto progetti di comodato uso gratuito per coloro i quali non possono permettersi di comprare i libri”.