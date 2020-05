Operazione antidrogra a Primavalle: 3 arresti

Roma – Tre pusher rispettivamente di 19, 30 e 54 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato. Sono risultati tutti con precedenti, il più grande attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo della permanenza, con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La pattuglia dell’Arma ha sorpreso, in via Pietro Bembo, il 19enne e il 30enne, mentre stavano cedendo una dose di crack ad un acquirente che e’ fuggito facendo perdere le proprie tracce. A seguito della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato ai due spacciatori una dose di crack e la somma contante di 200 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. La perquisizione e’ stata estesa anche nell’abitazione del 30enne, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato 15 grammi della medesima sostanza, un paio di dosi di cocaina e materiale utile al confezionamento della droga, nonché la somma contante di 850 euro.

Il 54enne, convivente e patrigno del 30enne, che si trovava nell’abitazione nel corso del blitz e’ stato arrestato e condotto in caserma assieme agli altri due pusher. La perquisizione dell’abitazione del 19enne ha dato esito negativo. I tre arrestati sono stati trattenuti in caserma, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.