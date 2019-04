Operazione antimafia in tutta Italia: numerosi arresti da Nord a Sud

Roma – La Polizia di Stato di Vibo Valentia, a conclusione di complesse indagini, in collaborazione con la Questura di Catanzaro e con il Servizio Centrale Operativo, coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, dalle prime ore di stamane, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di numerose persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento e rapina, aggravati dal metodo mafioso, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, lesioni pluriaggravate, intestazione fittizia di beni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, tuttora in corso, vede l’impiego di oltre 200 poliziotti a Vibo Valentia e altri nelle province di Reggio Calabria, Palermo, Roma, Bologna, L’Aquila, Prato, Livorno, Alessandria, Brescia, Nuoro, Milano, Udine. I dettagli dell’operazione verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terra’, alle ore 11.30 presso la Questura di Vibo Valentia, alla presenza del Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, del neo Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Francesco MESSINA e del Direttore del Servizio Centrale Operativo, Alessandro GIULIANO.