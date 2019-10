Ospedale Santo Spirito, arrestata ladra seriale 29enne

Roma – Una 29enne romana, senza occupazione e con precedenti, è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato continuato. La donna è stata fermata dopo aver derubato tre pazienti in attesa di visita, un infermiere e un’addetta alle pulizie del Santo Spirito.

I furti sono avvenuti lunedì pomeriggio, con i Carabinieri che sono intervenuti dopo una richiesta di intervento arrivata dal responsabile della vigilanza della struttura ospedaliera.

Grazie alle testimonianze delle vittime e alle telecamere di videosorveglianza i Carabinieri sono prontamente risaliti alla donna, che è stata fermata e perquisita, venendo trovata in possesso di numerosi oggetti sottratti alle vittime: portafogli, chiavi di motorini, cellulari e denaro sia in euro che in dollari.

I Carabinieri hanno riconsegnato tutto ai legittimi proprietari e portato la ladra in caserma, dove è in attesa del rito per direttissima.