Ostia, 8 arresti dopo attività di controllo contro spaccio

Roma – L’ultima attività antidroga condotta dai Carabinieri di Ostia ha portato a 8 arresti. In un caso l’indagine ha permesso di scoprire la coltivazione di cannabis indica avviata da una coppia di fratelli, lei 32enne e parrucchiera, lui 23enne e barista, tenuta sul balcone di casa.

Nel corso della perquisizione avvenuta ieri, i militari hanno sequestrato una pianta di cannabis indica, alta circa un metro e ben nascosta da piante ornamentali. Ritrovato anche un barattolo contenente 50 grammi di marijuana e alcuni grammi di hashish, oltre al materiale necessario per confezionare le varie dosi. I due sono stati arrestati e sottoposti ad arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I Carabinieri di Fiumicino hanno invece fermato per dei controlli un 20enne, con precedenti, che si aggirava con fare sospetto. I militari hanno sequestrato delle dosi di marijuana. La perquisizione dell’abitazione ha poi permesso di trovare altre dosi della stessa sostanza, oltre al materiale necessario per la suddivisione in dosi. Anche per lui arresti domiciliari.

Ieri sera, Iùi Carabinieri di Ostia Antica hanno arrestato un pusher di 23 anni, già conosciuto dagli agenti, che si aggirava a bordo della propria auto in zona Stagni di Ostia. All’interno della macchina sono stati scovati due confezioni di marijuana da mezzo chilo, oltre a circa 2000 euro in contanti derivanti dall’attività di spaccio. La perquisizione della sua abitazione ha permesso di ritrovare di ulteriori dosi di hashish. Il 23enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

A Ostia, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai danni di quattro persone, due uomini e due donne, accusate dei reati di ricettazione, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e detenzione di armi clandestine e da guerra. L’attività di spaccio condotta dai quattro è stata scoperta agli inizi del 2003 sempre dai Carabinieri. Tutti e quattro sono stati condotti presso la casa circondariale di Rebibbia, con una pena che va da un minimo di 6 ad un massimo di 8 anni.