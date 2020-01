Ostia, arrestata coppia di scassinatori di auto

Roma – Stavano scassinando le portiere per fare razzia tra le auto parcheggiate in via Federico Paolini, a Ostia, sul litorale romano. Un uomo di 38 anni e’ una donna di 44, entrambi italiani, sono stati arrestati dai poliziotti del Reparto Volanti e dagli uomini del commissariato di Ostia, questa notte poco dopo la mezzanotte. Gli agenti hanno fermato i due che avevano appena forzato le portiere di 3 auto in sosta. La coppia e’ stata trovata in possesso di diverse refurtiva e arnesi da scasso. Per la coppia e’ scattato arresto per furto aggravato in concorso.