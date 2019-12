Roma – Incidente mortale alle 8.20 circa di oggi in viale dei Romagnoli, all’altezza di via Cardinal Cybo, in direzione Ostia. Una Nissan Micra, dopo aver perso il controllo, e’ finita in un giardino. A perdere la vita, probabilmente a causa di un malore, un uomo di 44 anni. Sul posto per i rilievi gli agenti del gruppo Mare della Polizia locale di Roma Capitale.