Ostia, bimbo di 11 anni muore a causa di un malore a scuola

Roma – Un bambino di 11 anni e’ morto in seguito a un malore all’interno di una scuola di Ostia. Il piccolo ha perso i sensi mentre si trovava in palestra, poco prima delle 13. Immediato il soccorso del 118. Il bambino, che non respirava bene, ha perso di nuovo i sensi durante il trasporto in eliambulanza all’ospedale Grassi di Ostia. Il cuore del ragazzo ha cessato di battere intorno alle 14.30. Indagini in corso da parte del commissariato di Ostia.