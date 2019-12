Ostia, blitz ‘Prevenzione Sicurezza’ porta a 4 arresti e 2 denunce

Roma – L’azione di monitoraggio dei Carabinieri continua senza soluzione di continuita’ in tutte quelle zone piu’ difficili del territorio (Idroscalo, piazza Gasparri, i Lotti, etc…) per la prevenzione e repressione dei reati in genere, a garanzia della legalita’ e per la tutela della sicurezza.

Nel corso dei molteplici servizi organizzati dal Gruppo Carabinieri di Ostia, avvalendosi dell’impiego dell’elicottero dell’Arma, delle Motovedette, delle di unita’ cinofile di Santa Maria di Galeria e del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, sono state arrestate 4 persone e denunciate 2; sono stati altresi’ identificate 193 persone, controllati 87 veicoli, elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada e segnalati 2 giovani alla Prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiche’ trovati in possesso di un piccolo quantitativo marijuana che e’ stato sequestrato.

Nel corso dello specifico servizio, i Carabinieri di Ostia hanno sorpreso 4 giovani incensurati che si erano illecitamente introdotti, mediante l’effrazione della porta d’ingresso, in uno stabilimento balneare del lungomare Vespucci, proprio mentre trafugavano un personal computer portatile, varie stoviglie e un orologio da polso.

I militari hanno bloccato e arrestato per furto i tre ladri, denunciando il quarto per lo stesso reato al Tribunale di Roma; la refurtiva e’ stata interamente recuperata e restituita al proprietario. I Carabinieri hanno altresi’ arrestato, in ottemperanza al provvedimento di aggravamento della pena emesso dal Tribunale di Roma, un pregiudicato 20enne, gia’ sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio.

La posizione dell’uomo si e’ aggravata poiche’ era stato individuato e denunciato dagli stessi Carabinieri quale responsabile di un altro furto commesso in un negozio di Ostia e il giudice ha convertito la misura cautelare in arresti domiciliari. Nell’ambito della specifica attivita’, svolta congiuntamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, sono stati ispezionati numerosi esercizi commerciali ubicati sul territorio.

Al termine delle verifiche e’ emerso che il titolare un’officina e quello di un salone di bellezza, entrambi lidensi, sono stati contravvenzionati per l’assunzione alle proprie dipendenze di personale privo del regolare contratto di lavoro; la sanzione pecuniaria complessiva e’ stata di quasi 15 mila euro oltre alla sospensione dell’attivita’ imprenditoriale nei confronti di uno dei due esercizi commerciali.