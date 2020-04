Ostia: già denunciato per rapina ad anziana, denunciato per altro furto

Roma – Proseguono senza tregua le indagini dei Carabinieri di Ostia sui tre rapinatori presi ieri che, con una banale scusa, si erano fatti aprire la porta dell’abitazione da un’anziana per poi aggredirla violentemente e cercare di derubarla. Solo la velocita’ d’azione dei militari ha consentito di bloccare e arrestare la banda di sudamericani recuperando il bottino e sottraendoli al linciaggio della gente.

Dalla successiva accurata analisi dei riscontri investigativi emersi in precedenti analoghi episodi, i Carabinieri sono riusciti a scoprire che uno dei tre balordi, un cittadino argentino con precedenti penali, e’ un malvivente incallito ritenuto, per adesso, anche responsabile di aver sottratto, durante la mattinata, il portafoglio e il giubbetto ad un corriere, lasciati sul sedile del proprio furgone nei pochi minuti dedicati ad una consegna; il derubato si e’ accorto subito del rapinatore, ma e’ stato minacciato da quest’ultimo con un cacciavite per ottenere la fuga. Il malvivente, che adesso si trova detenuto presso il carcere romano di Regina Coeli, e’ stato quindi denunciato al Tribunale di Roma per quest’altra rapina.

Cosi’ in una nota i Carabinieri del Gruppo di Ostia.