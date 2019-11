Ostia, incendio in casa innescato da cero votivo. Nessun ferito

Roma – Incendio ieri sera a Roma, alle 23 circa, in viale delle Vittorie, nella zona di Ostia Lido, in un appartamento. Le fiamme si sono sprigionate dalla sala da pranzo: secondo quanto ricostruito dalla Polizia del commissariato di Ostia, la colpa potrebbe essere di un cero votivo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e dichiarato inagibile la stanza. Non risultano esserci stati feriti o intossicati.