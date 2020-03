Ostia – “Lezioni” online con canzoncine e storie per i piccoli del nido –

Non solo ragazzi e adolescenti impegnati a casa a seguire le lezioni online dei professori. Ad Ostia le educatrici dell’asilo nido comunale Piccole Dune in queste ore hanno lanciato una bellissima iniziativa dedicata ai piccoli alunni, costretti anche loro a casa dall’emergenza per il Coronavirus.

Le maestre del nido, a titolo assolutamente personale e non dovuto da alcun impegno didattico, hanno registrato dei video selfie dedicati ai loro piccoli “studenti”. Canzoncine e storielle inviati via whatsapp ai genitori per riportare un po’ di normalità ai bambini più piccoli che frequentano uno dei nidi più apprezzati del X Municipio.

“Ci vediamo presto, ci mancate tanto”, hanno chiuso i loro video le maestre Simona, Arianna, Luana, Simonetta che hanno cantato e raccontato storie ai lori bambini per farli sentire come a scuola, come se questa situazione surreale e purtroppo grave che stiamo affrontando nel nostro Paese fosse solo una brutta parentesi da superare, perché prima possibile loro, i bambini, torneranno ad abbracciare le amate maestre.

Come papà, e credo di poter parlare a nome di tutti i genitori, mi sento di ringraziare il corpo insegnante di Piccole Dune e la Poses che con questo piccolo gesto hanno regalato tanta felicità e un momento di dolce distrazione ai nostri bambini. L’Italia sta vivendo uno dei momenti più complicati dal Dopoguerra ad oggi ma sappiamo di poter contare su tantissima solidarietà e sulla capacità del nostro popolo di “fare squadra” nei momenti di difficoltà, ognuno facendo il proprio.

E’ questo che ci rende un popolo speciale, è questo che fa delle nostre maestre un esercito di mamme aggiunte pronte tutte le mattine ad accogliere e ad accudire con amore i nostri figli. E allora se in questo momento non riusciamo a guardare con speranza e serenità al domani, facciamo partire i simpatici video delle maestre, cantiamo e leggiamo con i nostri figli e diciamo grazie per averci regalato dieci minuti di svago.

Daniele Piccinin