Ostia: trovato cadavere in camper, possibile causa naturale

Roma – Il cadavere di un uomo di 49 anni, in avanzato stato di decomposizione, e’ stato ritrovato in un camper a Ostia, nel X municipio di Roma. Il ritrovamento e’ avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri in piazzale Mediterraneo. A scoprire il cadavere sono stati alcuni agenti di Polizia durante un controllo. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sembra essere legato a cause naturali, probabilmente un malore. La salma e’ stata messa a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria. Indaga il commissariato Lido.