Ostia, vipera salta fuori da vano motore di un’auto in riparazione

Roma – Attimi di paura per un meccanico di Ostia e il suo capo, quando durante una riparazione ad una macchina si sono imbattuti in una vipera, sbucata all’improvviso dal vano motore dell’Opel Zafira su cui stavano lavorando, lasciata poco prima dal suo proprietario per far riparare un guasto elettrico. Il meccanico ha aperto il cofano per studiare il guasto, quando improvvisamente la vipera, che aveva costruito il suo nido nel vano motore, balza fuori e prova ad attaccarlo. L’uomo, una volta riconosciuta la tipologia di serpente, richiude il cofano per far calmare il rettile, ma dopo un’ora stessa situazione e altro morso sventato. Dopo aver chiamato il capo, i due sono riusciti a neutralizzare l’animale avvalendosi di un bastone, per salvaguardare anche la sicurezza degli abitanti della zona temendo che la vipera potesse scappare.