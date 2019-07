Ostiense, 13mila euro di multe a locali dopo controlli Polizia

Roma – Ammonta a 13 mila euro circa il totale delle sanzioni elevate dagli agenti del Gruppo Tintoretto della Polizia locale di Roma Capitale durante i controlli congiunti con il commissariato Colombo della Polizia di Stato presso vari locali ed esercizi commerciali nelle vie della zona Ostiense e San Paolo. Il personale ha riscontrato diverse irregolarita’ in tre attivita’, tra cui la mancata indicazione dei prezzi di vendita e il commercio di prodotti confezionati scaduti, posti sotto sequestro. Un esercente e’ stato sanzionato per oltre 6 mila euro per inosservanza del limite dell’orario di vendita di bevande alcoliche. Tali controlli congiunti si ripeteranno nei giorni a venire.