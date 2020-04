Ostiense, 73enne deceduto dopo essere stato investito da van

Roma – Incidente mortale a Roma su via Ostiense, all’altezza del civico 71, poco dopo le 13, quando un uomo di 73 anni, mentre attraversava e’ stato investito da un van adibito a carico merci, guidato da un uomo che si e’ fermato subito dopo. La persona investita e’ deceduta, mentre l’uomo alla guida del mezzo, sottoposto ad alcol test, e’ risultato negativo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del VIII Gruppo Tintoretto per il rilievi del caso. Gli accertamenti sono tuttora in corso e la circolazione e’ stata momentaneamente interdetta nel solo tratto che va da via Pellegrino Matteucci a Piramide per consentire tutte le attivita’ di accertamento.