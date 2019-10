Ostiense, automobilista grave dopo scontro con spartitraffico presso uscita Gra

Roma – Durante le prime ore del mattino un uomo, alla guida della sua Peugeot 205, si è schiantato sulla via Ostiense, all’altezza dell’uscita per il Grande Raccordo Anulare. L’uomo al momento è in gravi condizioni.

Secondo i primi riscontri della Polizia Locale, l’incidente sarebbe autonomo. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale medico, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Sant’Eugenio.

Stante alle prime ricostruzioni dell’accaduto, sembra che l’uomo, che procedeva in direzione Roma, intorno alle 5 di mattina avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza di Vitinia, finendo poi la sua corsa contro lo spartitraffico. Il tratto di Ostiense interessato dall’incidente, per permettere le operazioni di rilievo, è rimasto chiuso per un paio d’ore.