Roma – Gli agenti del Commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, in coordinamento con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo VIII° Tintoretto e la locale Asl, nella serata di ieri, hanno messo in atto controlli e ispezioni nei locali pubblici della zona di competenza del Commissariato Colombo. All’interno di un ristorante asiatico in via Ostiense sono state riscontrate gravi violazioni alle norme igienico sanitarie, in particolare nella cucina sono state trovate blatte.

Nella precedente sanificazione del locale, commissionata dall’Asl, inoltre, gli operatori procedenti hanno segnalato la presenza di circa 15 topi. Tra le altre violazioni accertate anche la mancanza di regolarita’ delle insegne luminose e dei faretti, risultati abusivi, la mancanza del cartello del “Divieto di Fumo” e la mancata indicazione degli allergeni. Veniva pertanto notificato dalla Polizia Locale un decreto di sospensione dell’attivita’.

In un secondo locale, sito in via Gaspare Gozzi, i controlli hanno evidenziato una serie di violazioni che hanno portato alla contestazione dell’illecita vendita di alcool dopo l’orario consentito, la mancanza di etichettatura in lingua italiana su alcuni prodotti, nonche’ la vendita di prodotti multi pack sfusi. Sono state controllate dalla Polizia di Stato 25 persone ed elevate contestazioni Amministrative per una valore pari a 10.000 euro.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.