Ostiense, ruba 1600 euro di bottarga da Eataly: arrestato 35enne

Roma – Ieri pomeriggio un moldavo di 35 anni è entrato da Eataly in piazzale 12 Ottobre 1492, in zona Ostiense, per rubare bottarga pregiata. L’uomo è stato poi sorpreso da un addetto alla vigilanza interna mentre tentava di nascondere nella borsa alcune confezioni di bottarga per un valore totale di 1600 euro. Per provare a scappare, il 35enne ha malamente spintonato il vigilante, salvo poi essere comunque bloccato dai Carabinieri di San Paolo, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina.