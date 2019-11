Ottavia: investiti da auto, due pedoni in codice rosso

Roma – È di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, alle 20 circa, in viale Esperia Sperani, in zona Ottavia a Roma. I due sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano fuori dalle strisce. Feriti un uomo polacco di 33 anni che si trova al Gemelli in codice rosso e una donna italiana di 50 anni al San Filippo Neri sempre in codice rosso. Illeso il conducente del veicolo Fiat Panda: si tratta di un uomo di 77 anni che si e’ fermato subito per prestare i soccorsi. Il mezzo e’ stato posto sotto sequestro. Sul posto e’ intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Roma Capitale del Gruppo XIV Monte Mario.