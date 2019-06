Palazzo Sky via Salaria: incendio domato, fiamme partite per errore operai

Roma – E’ stato completamente domato l’incendio divampato poco dopo le 13 nella palazzina di Sky che si trova all’angolo tra via Salaria e via Sambuca Pistoiese, a Roma. Sul posto oltre al Reparto Volanti della Questura, anche i Vigili del fuoco. Dalle prime risultanze e’ confermato che l’incendio che ha interessato principalmente una zona magazzino non sia di origine dolosa.

Le fiamme infatti sarebbero partite da una manovra errata commessa da un gruppo di operai al lavoro sul tetto dello stabile impegnati nell’opera di posa della guaina con un saldatore a gas. Le fiamme hanno interessato anche una stanza in cui erano presenti alcuni server che sono stati danneggiati.

La parte dello stabile interessata dall’incendio e’ stata dichiarata inagibile ma nessun locale e’ stato posto sotto sequestro. Tutti i dipendenti che erano al lavoro negli uffici ed erano usciti in strada hanno potuto far rientro nella struttura.