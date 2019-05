Palermo retrocesso in serie C: presunto illecito sportivo condanna rosanero

Palermo – Stangata per il Palermo: il Tribunale federale nazionale della Figc ha retrocesso i rosanero all’ultimo posto del campionato di serie B appena concluso, accogliendo quindi la richiesta della Procura in merito al presunto illecito amministrativo che sarebbe stato commesso dal club. Il responso del Tribunale di fatto provoca la retrocessione diretta del Palermo in serie C.

“Una decisione che colpisce tutta la citta’ – afferma il sindaco, Leoluca Orlando -, che non tiene conto dei risultati sportivi ed ancor piu’ dolorosa se si tiene conto dei risultati raggiunti dalla squadra durante la stagione. Una decisione rispetto alla quale valuteremo, anche come amministrazione comunale, quali siano i margini di appello”.