Palestra Cencocelle, confermata origine dolosa incendio

Roma – Al termine degli esami e dei riscontri effettuati dagli investigatori nella palestra di via Valmontone, nel quartiere romano di Centocelle, e’ stato confermato il gesto doloso alla base del rogo. Secondo quanto si apprende, a confermare la pista ci sarebbe non solo il ritrovamento di alcune taniche utilizzate per trasportare liquido infiammabile, ma anche una pietra utilizzata forse per rompere i vetri della palestra. All’interno dell’immobile incendiato sono state trovate anche tracce di liquido infiammabile. Indaga la Polizia.