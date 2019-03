Pallotta: 28 mesi per costruire stadio, sarà impianto più utilizzato in Europa meridionale

Roma, 28 mar. – James Pallotta spera di avere il nuovo stadio della Roma “entro tre anni, o giu’ di li'”. Lo ha detto il numero 1 del club giallorosso in una intervista rilasciata ad una web tv americana, la Real Vision. “Inizieremo a costruire alla fine dell’anno, poi ci vorranno circa 28 mesi prima dell’apertura”, ha spiegato sottolineando pero’ che “abbiamo tre anni di ritardo”.

“La politica a volte preferisce non decidere -prosegue il patron giallorosso-. Se si pensa a tutti i vantaggi del progetto, l’unica domanda da fare e’: ok, quando iniziamo a scavare?”. Per quanto riguarda la questione economica, Pallotta ha spiegato che “non otteniamo denaro per le infrastrutture, non otteniamo soldi per lo stadio”, quindi “dici che e’ un’operazione finanziata privatamente e che sara’ l’impianto piu’ utilizzato in tutta l’Europa meridionale”.