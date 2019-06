Parapiglia fuori locale: identificati responsabili disordini

Roma – Sette persone denunciate a piede libero per rissa, tre delle quali anche per concorso in tentato omicidio. Questo il bilancio delle indagini dei poliziotti del commissariato Esposizione dopo l’accoltellamento di un 20enne egiziano avvenuto venerdi’ notte davanti al ‘Fiesta’, locale notturno in zona Tre Fontane a Roma.

Per la rissa e’ gia’ stato arrestato un romano di 22 anni. Secondo quanto ricostruito, a scatenare la lite sarebbe stata un video girato con lo smartphone fatto dal ragazzo egiziano, che poi sarebbe stato accerchiato e picchiato dal gruppo rivale, composto da ragazzi provenienti dalla periferia romana di Tor Bella Monaca. Al termine della colluttazione il 22enne romano avrebbe estratto il coltello e ferito l’egiziano.