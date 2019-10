Parco Insugherata: malviventi scippano anziano e poi tornano sul luogo. Arrestati

Roma – Due rapinatori hanno puntato un anziano all’interno del parco e lo hanno scippato, per poi tornare all’interno dell’area verde in cerca di nuove vittime, ma sono stati arrestati dalla Polizia.

La vicenda ha avuto luogo a Monte Mario, vicino il parco dell’Insugherata, dove una donna romena, coadiuvata da un connazionale, con un pretesto ha distratto un anziano e gli ha strappato dal collo una collana, dandosi infine alla fuga.

Vista la violenza con cui la collana è stata tirata via, l’anziano è finito a terra rimanendo ferito, riuscendo a rialzarsi solo dopo alcuni minuti a causa dello spavento e del dolore. La vittima ha chiamato la Polizia.

La collana sottratta era un oggetto a cui l’uomo teneva particolarmente, essendo costituita da due medaglie d’oro ricevute in gioventù per meriti sportivi inerenti alla disciplina del nuoto, nella quale la vittima primeggiava sia in Italia che in Europa.

Gli agenti di Polizia si sono immediatamente attivati e attraverso testimonianze e riprese degli impianti di videosorveglianza sono riusciti a rintracciare i malviventi, localizzati il 10 ottobre. I due erano di nuovo a caccia di prede, nello stesso luogo dove avevano colpito in precedenza.

Vista la gravità degli indizi e viste le accuse a loro carico, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto per entrambi i malviventi, che sono poi stati trasferiti in carcere.