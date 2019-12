Parioli, cede muro contenimento. Traffico deviato

Roma – Disagi alla viabilita’ in zona Parioli, a Roma, a causa del cedimento, ieri sera in via Pezzana, di un muro di contenimento in prossimita’ del civico 62. Sul posto la Polizia locale che ha proceduto allo spostamento di alcuni veicoli per motivi di sicurezza e per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno poi disposto la chiusura della via per le verifiche del caso. Rafforzato il servizio di viabilita’ da parte del Gruppo Parioli in tutta la zona circostante per agevolare il transito dei veicoli con deviazioni traffico, in attesa dei controlli di stabilita’ da parte di organi competenti.