Parioli, fermata perdita d’acqua. Entro oggi ritorno normalità

Roma – E’ in via di risoluzione il guasto ad una condotta d’acqua che quest’oggi, verso l’ora di pranzo, ha causato l’allagamento di via Guidubaldo del Monte, di via Maresciallo Pilsudski e di una rampa del viadotto di corso Francia. Acea ha provveduto alla chiusura della tubatura, interrompendo il flusso d’acqua in strada, ed avviato gia’ da alcune ore la riparazione. La perdita e’ stata quindi fermata ed entro oggi e’ previsto il ritorno alla normalita’.